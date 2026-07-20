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        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 280 bin lira ceza kesildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 280 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 280 bin lira ceza kesildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 280 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilde sürücü ve yolcunun alkol aldığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunduğu ihbarı üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, 43 NK 434 plakalı otomobili trafik ışıklarında durdurarak sürücüye aracı yol kenarına çekmesi yönünde ihtarda bulundu. Sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaştı.

        Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

        Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira, araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira olmak üzere toplam 280 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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