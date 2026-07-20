Bursa'da sahte plakalı motosikletin sürücüsü gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletinde sahte plaka kullanan sürücü gözaltına alındı.





Adnan Menderes Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Ömer Ş. idaresindeki 16 AAY 062 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde, araca takılı ve ruhsatta kayıtlı plakaların uyuşmadığı tespit edildi.





Bunun üzerine sürücü, "resmi belgede sahtecilik" ve "sahte plaka kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.





Öte yandan, sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Motosiklet de 30 gün trafikten men edildi.





Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

