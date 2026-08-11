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        Bursa'da eşini ve eniştesini tabancayla öldüren şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini ve eniştesini tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Bursa'da eşini ve eniştesini tabancayla öldüren şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini ve eniştesini tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Vakıf Mahallesi'nde yaşayan İ.M. (36), 9. Turan Sokak'ta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) tabancayla vurduktan sonra kendi evine gitti.

        Burada eşi Canan M'ye (27) de aynı tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerince zanlı gözaltına alındı.

        Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Zanlı İ.M, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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