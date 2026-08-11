Bursa'da eşini ve eniştesini tabancayla öldüren şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini ve eniştesini tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Vakıf Mahallesi'nde yaşayan İ.M. (36), 9. Turan Sokak'ta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) tabancayla vurduktan sonra kendi evine gitti.

Burada eşi Canan M'ye (27) de aynı tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince zanlı gözaltına alındı.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zanlı İ.M, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.