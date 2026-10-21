Bursa'da forkliftten düşen demir parçalarının altında kalan kişi öldü
Bursa'da bir boyahanede, forkliftten düşen demir parçaların altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Bursa'da bir boyahanede, forkliftten düşen demir parçaların altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Nilüfer ilçesi, Tahtalı Mahallesi'ndeki boyahanede çalışan 24 yaşındaki Eray Altıntaş, forkliftten düşen demir parçalarının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıntaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülecek.
Öte yandan yaklaşık 10 gün önce kullandığı araçla trafik kazası geçiren Altıntaş'ın kazadan kurtulduğu, yanındaki arkadaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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