Bursaspor Başkanı Enes Çelik hakkında karar verildi

Alınan kararla birlikte Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik hakkında bahis eylemi nedeniyle yürütülen disiplin süreci sonuçlandı. Kurulun kararı doğrultusunda Çelik'e söz konusu sevk kapsamında herhangi bir ceza verilmedi.

PFDK'nın kararında, "Enes Çelik hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kurul tarafından yapılan incelemenin ardından Enes Çelik hakkında herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasına hükmedildi. Kararın gerekçesinde, isnat edilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına dikkat çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile ilgili dosyayı karara bağladı. Kurulun değerlendirmesinde, Çelik'e yöneltilen isnat kapsamında disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı sonucuna varıldı.

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