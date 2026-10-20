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        Bursaspor Başkanı Enes Çelik hakkında karar verildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile ilgili dosyayı karara bağladı. Kurulun değerlendirmesinde, Çelik'e yöneltilen isnat kapsamında disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı sonucuna varıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Bursaspor Başkanı Enes Çelik hakkında karar verildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile ilgili dosyayı karara bağladı. Kurulun değerlendirmesinde, Çelik'e yöneltilen isnat kapsamında disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı sonucuna varıldı.

        Kurul tarafından yapılan incelemenin ardından Enes Çelik hakkında herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasına hükmedildi. Kararın gerekçesinde, isnat edilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına dikkat çekildi.

        PFDK'nın kararında, "Enes Çelik hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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        Disiplin süreci karara bağlandı

        Alınan kararla birlikte Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik hakkında bahis eylemi nedeniyle yürütülen disiplin süreci sonuçlandı. Kurulun kararı doğrultusunda Çelik'e söz konusu sevk kapsamında herhangi bir ceza verilmedi.

        PFDK'nın kararı, Bursaspor camiası ve kulüp yönetimine ilişkin gündemdeki disiplin sürecine yönelik değerlendirmelerin ardından geldi.

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