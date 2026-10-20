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        Başkan Şadi Özdemir'den muhtarlara 'birlikte mücadele' çağrısı

        Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar üzerinden gelen taleplerin yüzde 95,8'ini çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in tarım ve orman alanlarını tehdit eden plansız projelere karşı birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Başkan Şadi Özdemir'den muhtarlara 'birlikte mücadele' çağrısı

        Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar üzerinden gelen taleplerin yüzde 95,8’ini çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in tarım ve orman alanlarını tehdit eden plansız projelere karşı birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

        Nilüfer Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını Nilüfer Botanik Garden’da ağırladı. Buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Bursa Temsilcisi Dilek Tez ve mahalle muhtarları katıldı.

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        Etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tüm muhtarların gününü kutlayarak 1829 yılından bu yana varlığını sürdüren muhtarlık kurumunun yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Nilüfer’de kent yönetimini muhtarlar, mahalle komiteleri, Nilüfer Kent Konseyi ve kadın dernekleriyle birlikte yürüttüklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin ve kadın muhtar sayısının artması gerektiğine değindi.

        Taleplerin yüzde 95,8’i çözüme kavuştu

        İlçedeki 64 mahalleye bütçe imkanları dahilinde ve ihtiyaçların aciliyetine göre adil hizmet götürmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, hızla büyüyen mahallelerin altyapı, yol, kapalı pazar alanı ve meydan düzenlemesi gibi ihtiyaçlarını sırasıyla tamamladıklarını anlattı.

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        Bu yıl muhtarlar aracılığıyla belediyeye 11 bin 470 talep ve şikayet ulaştığını açıklayan Başkan Şadi Özdemir, bu başvuruların yüzde 95,8’ini olumlu sonuçlandırdıklarını kaydetti. Vatandaş memnuniyetini ölçmek için yeni uygulamaya geçtiklerini paylaşan Başkan Şadi Özdemir, "Kapatılan her talebin ardından halkla ilişkiler birimimiz vatandaşı arayarak sorunun gerçekten çözülüp çözülmediğini teyit edecek. Biz vatandaşın vergileriyle oluşan bütçeyi yine vatandaşa hizmet için kullanıyoruz ve bu kaynağı kendi paramızdan daha iyi korumak zorundayız" dedi.

        "Nilüfer’in dağları ve ovaları saldırı altında"

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        Nilüfer’in cazibe merkezi haline gelmesiyle birlikte ciddi planlama ve çevre riskleriyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, gelecekte yaşanabilecek gıda ve su krizlerine karşı tarım topraklarını korumanın zorunlu olduğunu dile getirdi.

        Taş ocakları, madenler ve yapılması planlanan katı atık tesisi nedeniyle yaklaşık 2 milyon metrekarelik orman alanının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, bu tehditlere karşı ortak hareket etme çağrısı yaparak, "Bu kıymetli ilçeye yönelik baskılara karşı omuz omuza durmalıyız. Esas olan halkın isteğidir. 600 bin Nilüferlinin iradesine kimse direnemez. El ele verirsek Nilüfer 50 yıl sonra da Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olmaya devam eder" diye konuştu.

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        Muhtarlardan iş birliği ve dayanışma mesajı

        Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise Nilüfer’de muhtarlık yapmanın ayrıcalık olduğunu belirterek Başkan Şadi Özdemir ve ekibine teşekkür etti. Teknolojik Muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Yılmazer, mahallelerdeki en acil ihtiyaçları önceliklendirerek belediyeyle uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

        Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da muhtarların vatandaş ile kurumlar arasındaki ilk köprü olduğunu belirti. Muhtarların karar alma süreçlerine katkı sunan paydaşlar olduğunu dile getiren Bayraktar, mahallelerin yaşam kalitesini artırmak için Nilüfer Belediyesi ile ortak akıl ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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        Muhtarlara günün anısına çiçek ve hediye takdim edilmesinin ardından buluşma, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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