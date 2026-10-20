Bursa'da yaralı kişinin başında şemsiyeyle bekleyen polis ödüllendirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişiyi yağmurdan korumak için ambulans gelene kadar yaralıya şemsiye tutan polis memuru Şerife Nur Can'a, Kaymakam Ayhan Akpay tarafından ödül verildi.

Kaymakam Akpay'ın makamında gerçekleştirilen buluşmaya, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen ile İnegöl Trafik Denetleme Büro Amiri Başkomiser Ramazan Görenekli de katıldı.

Akpay, Türk polisinin yalnızca güvenliği sağlamakla kalmadığını, ihtiyaç anında vatandaşın yanında olarak şefkat ve merhametini de gösterdiğini belirterek, "Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşıyan polis memurumuza ve emniyet teşkilatımızın tüm personeline teşekkür ederiz." dedi.

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Ardından polis memuru Can'a ödülü takdim edildi.