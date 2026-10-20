Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da yaralı kişinin başında şemsiyeyle bekleyen polis ödüllendirildi

        Bursa'da yaralı kişinin başında şemsiyeyle bekleyen polis ödüllendirildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişiyi yağmurdan korumak için ambulans gelene kadar yaralıya şemsiye tutan polis memuru Şerife Nur Can'a, Kaymakam Ayhan Akpay tarafından ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Bursa'da yaralı kişinin başında şemsiyeyle bekleyen polis ödüllendirildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişiyi yağmurdan korumak için ambulans gelene kadar yaralıya şemsiye tutan polis memuru Şerife Nur Can'a, Kaymakam Ayhan Akpay tarafından ödül verildi.

        Kaymakam Akpay'ın makamında gerçekleştirilen buluşmaya, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen ile İnegöl Trafik Denetleme Büro Amiri Başkomiser Ramazan Görenekli de katıldı.

        Akpay, Türk polisinin yalnızca güvenliği sağlamakla kalmadığını, ihtiyaç anında vatandaşın yanında olarak şefkat ve merhametini de gösterdiğini belirterek, "Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşıyan polis memurumuza ve emniyet teşkilatımızın tüm personeline teşekkür ederiz." dedi.

        REKLAM

        Ardından polis memuru Can'a ödülü takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Yaralı genci yağmurdan şemsiyeyle koruyan polise başarı belgesi
        Yaralı genci yağmurdan şemsiyeyle koruyan polise başarı belgesi
        Yaralı ıslanmasın diye başında şemsiyeyle bekleyen kadın polise başarı belg...
        Yaralı ıslanmasın diye başında şemsiyeyle bekleyen kadın polise başarı belg...
        BTSO Başkanı Özer Matlı'dan Bursaspor'a Süper Lig mesajı
        BTSO Başkanı Özer Matlı'dan Bursaspor'a Süper Lig mesajı
        Başkan Şadi Özdemir'den muhtarlara 'birlikte mücadele' çağrısı
        Başkan Şadi Özdemir'den muhtarlara 'birlikte mücadele' çağrısı
        Osmangazi'nin genç eskrimcisi Avrupa'da zirvede Osmangazi'nin eskrimdeki ba...
        Osmangazi'nin genç eskrimcisi Avrupa'da zirvede Osmangazi'nin eskrimdeki ba...
        Gelenekten Geleceğe projesine uluslararası arenada iki ödül daha
        Gelenekten Geleceğe projesine uluslararası arenada iki ödül daha