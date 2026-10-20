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        BTSO Başkanı Özer Matlı'dan Bursaspor'a Süper Lig mesajı

        Pendikspor'u 20 mağlup eden Bursaspor'u tebrik eden BTSO Başkanı Özer Matlı, "Bu şehir bu inancı taşıdığı sürece Bursaspor'un yükselişine hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:50 Güncelleme:
        BTSO Başkanı Özer Matlı'dan Bursaspor'a Süper Lig mesajı

        Pendikspor'u 20 mağlup eden Bursaspor'u tebrik eden BTSO Başkanı Özer Matlı, "Bu şehir bu inancı taşıdığı sürece Bursaspor'un yükselişine hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Bursaspor'un Pendikspor'u 20 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yeşilbeyazlı takımı kutladı. Bursaspor'un ortaya koyduğu oyuna ve aldığı galibiyete dikkat çeken Matlı, Süper Lig yolculuğunda takımın emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Matlı, 90 dakika boyunca tribünlerden destek veren yeşilbeyazlı taraftarlara da teşekkür etti.

        Özer Matlı: "Muhteşem bir oyun, harika bir galibiyet. Bu akşam Pendikspor'u 20 mağlup ederek Süper Lig yolculuğunu emin adımlarla sürdüren Bursaspor'umuzu yürekten kutluyor, 90 dakika boyunca coşkuyla destek veren büyük taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu şehir bu inancı taşıdığı sürece Bursaspor'un yükselişine hep birlikte tanıklık etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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