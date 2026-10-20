Gelenekten Geleceğe projesine uluslararası arenada iki ödül daha

Fiba Commercial Properties'in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, kültürel mirası yaşatarak toplumsal fayda oluşturmayı amaçlayan ‘Gelenekten Geleceğe' projesiyle Solal Awards 2026'da iki ödül kazandı. Hermes Creative Awards 2026, MarCom Awards 2025 ve Stevie Awards 2025'te de ödüllendirilen proje, uluslararası platformlarda toplam 11 ödüle ulaştı.

Fiba Commercial Properties'in (Fiba CP) yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM'nin ‘Gelenekten Geleceğe' projesi, uluslararası başarısını yeni ödüllerle taçlandırdı. Yerel kültürel mirası yaşatmayı ve toplumsal fayda oluşturmayı odağına alan proje, uluslararası ödül platformlarından Solal Awards 2026'da ‘Mekan Oluşturma' kategorisinde Gümüş, ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk' kategorisinde ise Bronz ödüle layık görüldü. Proje, uluslararası platformlarda kazandığı toplam ödül sayısını 11'e çıkardı.

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Alışveriş merkezinin kültürel değerleri yaşatma ve toplumsal etkileşimi güçlendirme yaklaşımını yansıtan ‘Gelenekten Geleceğe' projesi, daha önce Hermes Creative Awards 2026, MarCom Awards 2025 ve Stevie Awards 2025 kapsamında da ödüller kazandı. Farklı uluslararası platformlarda elde edilen bu başarının, projenin kültürel mirasın korunması ve toplumsal fayda üretilmesi odağındaki çalışmalarının uluslararası ölçekte takdir gördüğünü ortaya koyduğu belirtiliyor.

"Yerel kültürel değerleri yaşatan projemizin uluslararası ölçekte takdir görmesi gurur verici"

Fiba Commercial Properties Genel Müdür Yardımcısı Ali Cemil Çavdar, ödülle ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: "İnegöl AVM'nin ‘Gelenekten Geleceğe' projesiyle uluslararası platformlarda toplam 11 ödüle ulaşması, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Alışveriş merkezlerini yalnızca alışveriş yapılan alanlar olarak görmüyor; bulundukları bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlayan, insanları bir araya getiren ve ortak deneyimlere ev sahipliği yapan yaşam alanları olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla yerel kültürel değerleri yaşatmayı, toplumsal etkileşimi desteklemeyi ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelere kalıcı değer katmayı önemsiyoruz. ‘Gelenekten Geleceğe' projemizin Solal Awards 2026'da iki yeni ödüle layık görülmesi ve daha önce Hermes Creative Awards, MarCom Awards ve Stevie Awards gibi uluslararası platformlarda da takdir edilmesi, bu yaklaşımımızın farklı çevrelerde karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."