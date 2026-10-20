Yaralı genci yağmurdan şemsiyeyle koruyan polise başarı belgesi

Bursa'da geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında yaralanan gencin başında ambulans gelene kadar şemsiye tutarak yağmurdan korunmasını sağlayan trafik polisi Şerife Nur Can, duyarlı davranışıyla takdir topladı. İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, örnek davranışı nedeniyle Can'a başarı belgesi takdim etti.

Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana gelen kazada, Ömer A. (17) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile Keremullah L. (26) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Ömer A. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yağışlı havada yerde bekleyen yaralı Ömer A'nın ıslanmaması için harekete geçen trafik polisi Şerife Nur Can, ambulans olay yerine ulaşana kadar gencin başında şemsiye tuttu. Polis memurunun bu duyarlı davranışı, vatandaşların takdirini kazandı.

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Olayın ardından İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, polis memuru Şerife Nur Can'ı makamında kabul ederek örnek davranışından dolayı tebrik etti ve kendisine başarı belgesi takdim etti.

İnegöl Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Trafik kazasında yaralanan vatandaşımıza ambulans gelinceye kadar şemsiye tutarak şefkatini gösteren Polis Memurumuz Şerife Nur Can'ı Kaymakamımız Ayhan Akpay bu hareketinden dolayı tebrik ederek ödüllendirdi. Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşıyan polis memurumuza ve Emniyet Teşkilatımızın tüm personeline teşekkür ederiz."

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Polis memuru Şerife Nur Can'ın davranışı, zor anlarda sergilenen küçük ama anlamlı bir duyarlılığın insan hayatında ne kadar büyük bir değer taşıdığını bir kez daha gösterdi.