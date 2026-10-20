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        Yıldırım'da her mevsim spor imkanı

        Bursa'da Yıldırım Belediyesi çocukların okul dışında kalan zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri ve sportif becerilerini artırabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Yıldırım'da her mevsim spor imkanı

        Bursa'da Yıldırım Belediyesi çocukların okul dışında kalan zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri ve sportif becerilerini artırabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Yaz Spor Okulları’nda on binlerce çocuğu sporla buluşturan Yıldırım Belediyesi, eğitimöğretim yılının başlaması ile birlikte Kış Spor Okulları’nı hizmete aldı. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen kurslara, 417 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabiliyor. 16 farklı branşta eğitim verilen Kış Spor Okulları’nda çocuklar, alanında deneyimli spor antrenörler eşliğinde istedikleri branşta spor yapma imkanı bulurken, kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştiriyor.

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        Yıldırım'da 12 ay spor

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Yılmaz, "Yıldırım’da sporu tabana yaymak için gayret gösteriyoruz. ‘Spor Kenti Yıldırım’ hedefi doğrultusunda çocukları ve gençleri sporla buluşturuyoruz. Spor okullarımız sayesinde evlatlarımız hem sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanıyor hem de disiplin, özgüven, takım ruhu, azim ve mücadele gibi değerleri öğreniyor. Bu anlayışla Yıldırım’da çocuklarımıza 12 ay spor yapma imkanı sunuyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarımızda 36 binden fazla evladımızı sporla buluşturduk. Kış Spor Okullarımız’da da binlerce çocuğumuzun farklı branşlarda spor yapmalarını hedefliyoruz. Tüm çocuklarımız ile gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyorum. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" dedi.

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