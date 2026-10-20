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        Yaralı ıslanmasın diye başında şemsiyeyle bekleyen kadın polise başarı belgesi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çarpışmasıyla yaralanan sürücü Ömer A.'nın (17) ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekleyen trafik polisi Şerife Nur Can'a, başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Yaralı ıslanmasın diye başında şemsiyeyle bekleyen kadın polise başarı belgesi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çarpışmasıyla yaralanan sürücü Ömer A.'nın (17) ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekleyen trafik polisi Şerife Nur Can'a, başarı belgesi verildi.

        Kaza, 18 Ekim saat 12.30 sıralarında, Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen Keremullah L.'nin (26) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Ömer A., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın trafik polisi, yerde yaralı halde yatan gencin ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi. Polis, sağlıkçıların müdahalesi sırasında da şemsiyesiyle beklemeye devam etti.

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        İÇİŞLERİ BAKANI SANAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

        Ömer A., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, başında şemsiye ile bekleyen trafik polisi Şerife Nur Can’ın duyarlı davranışı büyük beğeni ve takdir topladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de görüntülerini sanal medya hesabından paylaştığı kadın polis, İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay tarafından makamında kabul edilerek, örnek davranışından dolayı tebrik edildi.

        'BU MİLLETİN VİCDANINI ÜNİFORMASININ İÇİNDE GURURLA TAŞIYOR'

        Trafik polisi Şerife Nur Can, başarı belgesi ile ödüllendirilirken, İnegöl Kaymakamlığının sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Trafik kazasında yaralanan vatandaşımıza ambulans gelinceye kadar şemsiye tutarak şefkatini gösteren polis memurumuz Sayın Şerife Nur Can’ı Kaymakamımız Sayın Ayhan Akpay bu hareketinden dolayı tebrik ederek ödüllendirdi. Bu milletin vicdanını, yardımseverliğini ve yüce gönüllülüğünü üniformasının içinde gururla taşıyan polis memurumuza ve Emniyet Teşkilatımızın tüm personeline teşekkür ederiz."

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        Galeri

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