Yenişehir Belediyesi Kadın Spor Salonu hizmete açıldı

Yenişehir Belediyesi Kadın Spor Salonu, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Yenişehir Belediyesi tarafından kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla Kadın Spor Salonu'nda kapsamlı bir revizyon çalışmaları gerçekleştirdi. Fiziki şartları iyileştirilen salon, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kadınların kullanımına sunuldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kadınların sosyal yaşamda ve spor faaliyetlerinde daha fazla yer almalarını önemsediklerini belirterek, "Kadınların sağlıklı bir yaşam sürmelerine, spor yapmalarına ve kendilerine zaman ayırmalarına imkân sağlayan Kadın Spor Salonumuzu yenilenen yüzüyle hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Amacımız, kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri, spor yapmaktan keyif alacakları nitelikli alanlar oluşturmak. Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir Yenişehir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenen salonumuzun tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.