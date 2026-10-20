Osmangazi'nin genç eskrimcisi Avrupa'da zirvede Osmangazi'nin eskrimdeki başarısı sınırları aştı

Osmangazi Belediyespor’un genç sporcusu Ada Küfeciler, Slovakya’nın amorn kentinde düzenlenen U17 Avrupa Eskrim Circuit Turnuvası’nda Türkiye Milli Takımı ile birlikte Kadınlar Flöre kategorisinde şampiyon oldu.

Slovakya’nın amorn kentinde gerçekleştirilen U17 Avrupa Eskrim Circuit Turnuvası’nda Türkiye Milli Takımı, kadınlar flöre kategorisinde ortaya koyduğu üstün performansla Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcusu Ada Küfeciler ile Milli Takım Antrenörü Ayşe Bekiroğlu’nun da yer aldığı ayyıldızlı ekip, uluslararası arenada sergilediği azim, kararlılık ve mücadele ruhuyla altın madalyanın sahibi oldu. Bu anlamlı derece, Türk eskriminin geleceğine yönelik umutları güçlendirirken, Osmangazi Belediyespor’un genç yeteneklere verdiği desteğin uluslararası alandaki değerini de bir kez daha ortaya koydu.

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Avrupa’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli sporcuları ve teknik ekibi yürekten kutladı.