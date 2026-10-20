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        Başkan Özel: "Muhtarlar bizim en yakın çalışma arkadaşımız"

        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla Sinanpaşa Külliyesi'nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Özel, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Başkan Özel: "Muhtarlar bizim en yakın çalışma arkadaşımız"

        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla Sinanpaşa Külliyesi’nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Özel, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Sinanpaşa Külliyesi’nde ilçe muhtarlarını öğle yemeğinde ağırladı. Düzenlenen programa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in yanısıra, İlçe Kaymakamı Ümit Altay, İlçe Garnizon Komutanı Ahmet Açış, ilçe protokolü, Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Yüksel ve mahalle muhtarları katıldı. Programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, muhtarların vatandaşlarla devlet arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Yenişehir’i ortak akılla yöneteceğimizi ifade ettik. Çünkü 71 mahallemizin her birinin kendine özgü ihtiyaçları ve öncelikleri var. Muhtarlarımızı en yakın çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz sayesinde mahallelerimizden gelen talepleri daha etkin takip ediyor, sorunlara daha hızlı müdahale ediyoruz. Kaymakamlığımız ve kurum amirlerimizle gerçekleştirdiğimiz düzenli mahalle ziyaretlerimizle de hemşehrilerimizin beklentilerini yerinde dinliyoruz" dedi.

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        Başkan Ercan Özel sözlerini, "Bizler aynı şehre hizmet ediyoruz. Sizler mahallelerimizde hemşehrilerimizin sesi oluyor, bizler de o sesin karşılık bulması için gayret gösteriyoruz. Yenişehir’imizin her mahallesine en kaliteli hizmeti ulaştırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha büyük bir özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Yüksel ise muhtarlık kurumunun köklü geçmişine dikkat çekerek, "Muhtarlık kurumu, 191 yıllık geçmişiyle yerel demokrasimizin temel taşlarından biridir. Bizler, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görüyor, mahallelerimizin sorunlarına çözüm bulmak ve hemşehrilerimize hizmet etmek için fedakârca görev yapıyoruz. Muhtarlık kurumunun taşıdığı sorumluluğun bilinciyle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor, tüm muhtar arkadaşlarımın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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