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        Marmarabirlik'ten çocukların geleceğine dokunan proje "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" devam ediyor

        Marmarabirlik, zeytini çocuklar için yalnızca bir lezzet değil, üretim kültürünün, sağlıklı yaşamın ve ortak değerlerin bir parçası olarak tanıtıyor. Bugüne kadar beş farklı okulda çocuklarla buluşan "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesinin yeni durağı İznik Tacir İlkokulu oldu. Şef Tuncay Sönmez eşliğinde gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, mutfakta deneyim kazanırken zeytin kültürünü yakından tanıdı. Marmarabirlik, çocukların geleceğine yatırım yapan sosyal sorumluluk çalışmasını yeni okullarda sürdürmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Marmarabirlik'ten çocukların geleceğine dokunan proje "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" devam ediyor

        Marmarabirlik, zeytini çocuklar için yalnızca bir lezzet değil, üretim kültürünün, sağlıklı yaşamın ve ortak değerlerin bir parçası olarak tanıtıyor. Bugüne kadar beş farklı okulda çocuklarla buluşan "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesinin yeni durağı İznik Tacir İlkokulu oldu. Şef Tuncay Sönmez eşliğinde gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, mutfakta deneyim kazanırken zeytin kültürünü yakından tanıdı. Marmarabirlik, çocukların geleceğine yatırım yapan sosyal sorumluluk çalışmasını yeni okullarda sürdürmeye hazırlanıyor.

        Marmarabirlik, zeytin ve zeytinyağı alanındaki köklü birikimini toplumsal faydaya dönüştüren çalışmalarına devam ediyor. Çocukları erken yaşta zeytin kültürüyle buluşturmak, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak ve üretimin değerini deneyim yoluyla anlatmak amacıyla hayata geçirilen "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesi, İznik Tacir İlkokulu’nda gerçekleştirilen atölyeyle yeni bir buluşmaya imza attı.

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        Tacir İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Şef Tuncay Sönmez çocuklarla bir araya gelerek zeytinli tariflerin hazırlanmasına rehberlik etti. Öğrenciler, malzemeleri tanıdı, tariflerin hazırlanışına katıldı ve zeytinin mutfakta nasıl farklı lezzetlere dönüştüğünü uygulamalı olarak öğrendi. Çocukların merakını ve becerilerini harekete geçiren atölye, birlikte üretmenin ve paylaşmanın değerini öne çıkaran bir deneyime dönüştü.

        Programa İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Arslan, İznik İlçe Jandarma Komutanı Erdal Aktaş, İznik Belediye Başkan Vekili Halil Çakır, İznik İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Kahya ve Tacir Köyü Muhtarı Sait Ersöz’ün yanı sıra; Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Emre Koyutürk, Marmarabirlik İznik Kooperatifi Başkanı Mehmet Zengin ve Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

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        Zeytini tanımak, emeğin değerini öğrenmek

        Bir tarım ürününün çocuklarla buluşması, aynı zamanda o ürünün arkasındaki emeğin, doğanın ve kültürün de tanıtılması anlamına geliyor. "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesi, zeytini yalnızca sofralarda tüketilen bir gıda olarak ele almak yerine, üretimden tüketime uzanan bir değer zincirinin parçası olarak çocukların dünyasına taşıyor.

        Projenin sosyal sorumluluk boyutunu güçlendiren unsur da burada ortaya çıkıyor. Çocuklar, doğrudan katıldıkları atölyeler sayesinde sağlıklı beslenmeye ilişkin yeni bilgiler edinirken yaşadıkları coğrafyanın önemli değerlerinden biri olan zeytinle bağ kuruyor. Uygulamalı öğrenme yaklaşımı, çocukların öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirmelerine ve üretim sürecine daha bilinçli yaklaşmalarına imkân sağlıyor.

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        Marmarabirlik’in bu çalışmayla hedeflediği, çocuklara yalnızca yeni tarifler öğretmek değil; zeytin kültürünün taşıdığı değerleri geleceğe aktaracak bir farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmak. Çünkü kültürel mirasın yaşatılması, onu gelecek kuşakların tanıması, benimsemesi ve kendi yaşamlarının bir parçası hâline getirmesiyle mümkün oluyor.

        "Geleceğe yapılan yatırım, çocuklarla başlar"

        Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, projenin çocukların gelişimine ve zeytin kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi;

        "Zeytin, bizim için yalnızca ekonomik değeri olan bir ürün değil; kültürümüzün, üretim geleneğimizin ve ortak geçmişimizin önemli bir parçası. Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın yolu, çocuklarımızın zeytini tanımasından, üretimin önemini kavramasından ve sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazanmasından geçiyor. ‘Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler’ projemizle çocuklarımızın öğrenerek, deneyimleyerek ve üreterek bu kültürle bağ kurmasını istiyoruz. Marmarabirlik olarak toplumsal sorumluluğumuzu yalnızca faaliyet gösterdiğimiz alanlarla sınırlı görmüyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan, yerel değerlerimizi yaşatan ve toplumsal fayda oluşturan çalışmaları önemsiyoruz. Bu projeyi farklı okullarda sürdürerek daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz."

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        Beş okulda başlayan yolculuk, yeni buluşmalarla sürecek

        Mudanya Dereköy İlköğretim Okulu’nda başlayan proje; Gemlik Umurbey İlköğretim Okulu, Orhangazi Atatürk İlköğretim Okulu ve Erdek Karşıyaka İlkokulu’ndaki etkinliklerin ardından İznik Tacir İlkokulu’nda da çocuklarla buluştu.

        Her okulda farklı çocukları zeytin kültürüyle bir araya getiren proje, Marmarabirlik’in sosyal sorumluluk anlayışını sahaya taşıyan çalışmalar arasında yer alıyor. Eğitim ortamında gerçekleştirilen uygulamalı atölyeler aracılığıyla çocukların hem yeni deneyimler kazanması hem de yaşadıkları bölgenin tarımsal ve kültürel değerlerini tanıması amaçlanıyor.

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        İznik Tacir İlkokulu’ndaki etkinlik, projenin devam eden yolculuğunun yeni bir durağı oldu. Marmarabirlik, "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesini farklı okullarda sürdürerek çocukları zeytin kültürüyle buluşturmaya, sağlıklı beslenme bilincini desteklemeye ve üretimin değerini gelecek kuşaklara aktarmaya devam edecek.

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