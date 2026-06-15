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        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        İ.A. idaresindeki 16 BJZ 935 plakalı hafif ticari araç, Barakfakih Kavşağı'nda, D.A. yönetimindeki 16 BML 726 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan D.B. (55) ile B.A. (34) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kestel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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