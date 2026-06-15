Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İ.A. idaresindeki 16 BJZ 935 plakalı hafif ticari araç, Barakfakih Kavşağı'nda, D.A. yönetimindeki 16 BML 726 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan D.B. (55) ile B.A. (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kestel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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