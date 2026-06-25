Bursa'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen halk otobüsünün sürücüsü yaralandı. Yıldırım D. (45) yönetimindeki 16 M 06011 plakalı halk otobüsü, TOKİ 3. Etap mevkisinde iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım D, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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