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        Bursa'da ıhlamur toplamaya çıkan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Bursa'da ıhlamur toplamaya çıkan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.


        Mahmut Kalkan (70), dün sabah saatlerinde ıhlamur toplamak için evinden ayrılarak Uludağ eteklerinde bulunan Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

        Gece saatlerine kadar Kalkan'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

        Sabah saatlerinde Kalkan'ı aramak için ormana giden yakınları, yaşlı adamın cansız bedenini dere yatağında buldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kayalıklardan düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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