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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 02:37 Güncelleme:
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynarca Mahallesinde, plakası henüz öğrenilemeyen Muhammet Ö. idaresindeki otomobil ile Adem Murat B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kazada Muhammet Ö. ve Yunus K. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu, diğer araçtaki Alaatin U, Yusuf U. ile sürücü Adem Murat B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Yenişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Yunus K'nın eşi ve çocuklarından birinin müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

        Yaralılardan Muhammet Ö. ve Yunus K'nin jandarma personeli olduğu, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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