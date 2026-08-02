Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Sema M. yönetimindeki 16 FP 171 plakalı otomobil, Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda Mustafa M. idaresindeki 16 NRD 44 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Sema M. ile araçlarda bulunan Belenay B, Sıla U, Ela B, Nihat M, Deniz M. ve Nezaket M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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