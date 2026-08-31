Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 03:04 Güncelleme:
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Berat Ü. idaresindeki 16 AET 152 plakalı otomobil ile Aziz Emre Y. yönetimindeki 16 LC 792 plakalı otomobil Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada, otomobillerde bulunan Arda Kaan T, Ayşenur Y, İsmail P, Mert İbrahim C, Mehmet G, Defne K. ve Ahmad Nour S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        "23 yaş altı oyuncu alabiliriz"
        "23 yaş altı oyuncu alabiliriz"
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Elif Buse Doğan konseriyle so...
        Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Elif Buse Doğan konseriyle so...
        Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı
        Bursa'da samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı
        Başkan Vekili Biba: "30 Ağustos Anadolu topraklarına vurulan bağımsızlık mü...
        Başkan Vekili Biba: "30 Ağustos Anadolu topraklarına vurulan bağımsızlık mü...
        Polis parkta kaybolan çocuğu oyuncakla sakinleştirip ailesine teslim etti
        Polis parkta kaybolan çocuğu oyuncakla sakinleştirip ailesine teslim etti