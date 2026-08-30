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        Polis parkta kaybolan çocuğu oyuncakla sakinleştirip ailesine teslim etti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis ekiplerinin aldığı oyuncakla sakinleştirilerek ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:43 Güncelleme:
        Polis parkta kaybolan çocuğu oyuncakla sakinleştirip ailesine teslim etti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis ekiplerinin aldığı oyuncakla sakinleştirilerek ailesine ulaştırıldı.

        Mahmudiye Mahallesi Ören Sokak'taki parkta oynadığı sırada ailesinden uzaklaşarak kaybolan 3 yaşındaki çocuk, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce yanlarına giderek yardım istedi.

        Ağlayan çocuğu sakinleştirmek isteyen ekipler, oyuncak alarak onunla ilgilenirken, başka bir ekip de ailesini bulmak için çalışma başlattı.

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu çocuk, ailesine teslim edildi.

        Yaklaşık 1 saattir evladını aradığını belirten baba, çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, duyarlı davranışlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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