Polis parkta kaybolan çocuğu oyuncakla sakinleştirip ailesine teslim etti

Yaklaşık 1 saattir evladını aradığını belirten baba, çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, duyarlı davranışlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Ağlayan çocuğu sakinleştirmek isteyen ekipler, oyuncak alarak onunla ilgilenirken, başka bir ekip de ailesini bulmak için çalışma başlattı.

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