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        Bursa'da imamın marangozluk atölyesi çocuklara beceri, mahalleye hizmet kazandırıyor

        KADİR İNCİ - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Tekkeköy Mahallesi'nde cami imam hatibi Ümit Onat'ın hobi amacıyla kurduğu marangozluk atölyesi, çocukların el becerilerini geliştirmelerine ve mahallenin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Bursa'da imamın marangozluk atölyesi çocuklara beceri, mahalleye hizmet kazandırıyor

        KADİR İNCİ - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Tekkeköy Mahallesi'nde cami imam hatibi Ümit Onat'ın hobi amacıyla kurduğu marangozluk atölyesi, çocukların el becerilerini geliştirmelerine ve mahallenin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

        Tekkeköy Mahallesi Camisi İmam Hatibi Onat, görev yaptığı caminin yerleşkesinde kurduğu ve "Hoca'nın Atölyesi" adını verdiği 35 metrekarelik atölyede haftanın 3 günü çocuklara boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri amacıyla marangozluğun temel becerilerini öğretiyor.

        Yetişkinlerin gözetimindeki 12 çocuk, ahşap parçaların zımparalanması ve yapıştırılması gibi işlerde uygulama yaparken makinelerin kullanımından uzak tutuluyor.

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        Freze, gönye kesme makinesi, planya ve çeşitli el aletlerinin bulunduğu atölyede hazırlanan ahşap ürünler, cami, kültür evi ve mahalledeki çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında kullanılıyor. Çocukların doğayla bağını güçlendirmek amacıyla atölyede kuş yuvaları da yapılıyor.

        - "Köyün ve caminin ihtiyaçları için çalışmalar yürütüyoruz"

        Onat, AA muhabirine, atölyeyi hobi amacıyla kurduğunu, mahalle ile caminin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Atölyede çocukların da temel ahşap işlerini öğrenmesine imkan sağladıklarını belirten Onat, "Hobi amaçlı bir atölye burası. Köyün, caminin ve lojmanın ihtiyaçları için çalışmalar yürütüyoruz. İhtiyaç olan malzemeleri güvenli şekilde üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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        Onat, çocukların eğitim hayatının yanında el becerilerinin de gelişmesini önemsediklerini ifade ederek, "Evlatlarımızın okuyup ellerinin de becerikli olması için yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. 'Tembellik değil çalışkanlık iyidir.' diyoruz." şeklinde konuştu.

        Atölyeyi kurarken Sultan Abdülhamid Han'ın ahşap çalışmalarından da esinlendiğini anlatan Onat, çocukların boş zamanlarını üretim yaparak değerlendirmesini amaçladıklarını dile getirdi.

        - "Çocuklarımıza eğitim vererek destek oluyor"

        İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Yasin Altuntepe de Onat'ın marangozluk alanındaki becerilerini mahalle ve caminin ihtiyaçları için değerlendirdiğini söyledi.

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        Onat'ın boş zamanlarında ahşap işleri yaptığını belirten Altuntepe, "İnegöl'ün müteşebbis ruhuyla burada merdiven, sandalye ve dekoratif ürünler gibi çeşitli çalışmalar yapıyor. Ayrıca çocuklarımıza da eğitim vererek destek olmaya çalışıyor. Mobilyacılar ve Marangozlar Odası olarak bu çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

        - "Mesleki öğrenim çok güzel"

        Tekkeköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım da çocukların imam hatip Onat ile atölyede temel ahşap çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        Çocukların dini bilgiler aldıktan sonra boş zamanlarını atölyede değerlendirdiklerini dile getiren Yıldırım, "Makinede çalışmıyorlar. Yapıştırıcı ve zımpara gibi işleri öğreniyorlar. Köyümüzde camimiz, kültür evimiz gibi yerler için çalışmalar yapıyoruz. Doğadaki kuşlar için yuvalar da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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        Yıldırım, çocukların atölyeye severek geldiklerini anlatarak, "Anne ve babaları da destek veriyor. Mesleki öğrenim çok güzel bir şey. Hem okusunlar hem meslek sahibi olsunlar. Eli çekiç tutması, bir şeyler öğrenmesi güzel." diye konuştu.

        - "Burada marangozluk öğreniyorum"

        Atölyede çalışma yapan 8 yaşındaki Mustafa Kemal de hem mahalleye katkı sağladıklarını hem de yeni beceriler öğrendiklerini söyledi.

        Marangozluk mesleğini öğrendiklerini belirten Kemal, "Beğeniyorum ve severek yapıyorum. Burada marangozluk öğreniyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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