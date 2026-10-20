Bursa'da iş makinesiyle hurdaların arasında kalan operatör öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş makinesi ile hurda malzeme arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş makinesi ile hurda malzeme arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.
Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde iş makinesiyle çalışan Yasin Niğdelioğlu (39), henüz bilinmeyen nedenle hurda malzeme ve iş makinesi arasında sıkıştı.
Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Niğdelioğlu, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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