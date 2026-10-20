Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da iş makinesiyle hurdaların arasında kalan operatör öldü

        Bursa'da iş makinesiyle hurdaların arasında kalan operatör öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş makinesi ile hurda malzeme arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Bursa'da iş makinesiyle hurdaların arasında kalan operatör öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş makinesi ile hurda malzeme arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

        Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde iş makinesiyle çalışan Yasin Niğdelioğlu (39), henüz bilinmeyen nedenle hurda malzeme ve iş makinesi arasında sıkıştı.

        Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Niğdelioğlu, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Kadim mücadelede yeni raunt

        Benzer Haberler

        Müzik eğitimi almayan kadınlardan oluşan koro, besteledikleri şarkıyla meme...
        Müzik eğitimi almayan kadınlardan oluşan koro, besteledikleri şarkıyla meme...
        Başkan Vekili Biba: Hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak
        Başkan Vekili Biba: Hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak
        Bursa'da savunma sanayi şirketi maskesiyle dolandırıcılık: 1 tutuklama
        Bursa'da savunma sanayi şirketi maskesiyle dolandırıcılık: 1 tutuklama
        Bursa'da savunma sanayii maskesiyle dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama
        Bursa'da savunma sanayii maskesiyle dolandırıcılık operasyonu: 1 tutuklama
        Bursa'da kendisini iş insanı gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutu...
        Bursa'da kendisini iş insanı gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutu...
        İznik Gölü'nde kaçak avcılık denetimi Yasaklı teyp ele geçirildi
        İznik Gölü'nde kaçak avcılık denetimi Yasaklı teyp ele geçirildi