Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, 6 şüpheliye ait 4 noktada yapılan arama sonucunda, 401 bin 200 bandrollü/bandrolsüz makaron, 2 bin 400 sökülmüş/sahte bandrol, 27 bin 200 makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 98 kilogram bandrollü/bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 100 çok amaçlı boş sigara kutusu, 500 şeffaf naylon sigara poşeti, 2 sigara basma makinesi, 2 kompresör makinesi ve 16 litre yabancı bandrollü rakı ele geçirildi.
Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.
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