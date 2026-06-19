Bursa'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı. Ali Süer (61) dün gece saatlerinde ailesiyle tartıştıktan sonra telefonunu Ekmekçi Mahallesi'ndeki evinde bırakarak ayrıldı. Süer'in eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD, AKUT, Karacabey Arama Kurtarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede ve ormanlık alanda çalışma başlattı.

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