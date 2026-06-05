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        Bursa'da kaybolan kişinin cesedi dere yatağında bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:43 Güncelleme:
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        Bursa'da kaybolan kişinin cesedi dere yatağında bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.


        İlçedeki ikametinden ayrılan 75 yaşındaki Neşet Koçlu'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgede polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalarda Karsak Deresi kenarında Koçlu'nun cesedine ulaşıldı.

        Koçlu'nun cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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