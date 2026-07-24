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        Bursa'da kaza yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazası yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Bursa'da kaza yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazası yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Erhan S. yönetimindeki 16 SIZ 69 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde köprü koruma demirlerine çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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