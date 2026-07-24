Bursa'da kaza yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazası yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Erhan S. yönetimindeki 16 SIZ 69 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde köprü koruma demirlerine çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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