Bursa'da komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.



Yenidere Mahallesi Burmalı Sokak'ta oturan Süleyman K. (32) ile komşusu olduğu öğrenilen Yetiş Gönültaş (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından Süleyman K, tabancayla Gönültaş'a ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Gönültaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Gönültaş'ın cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





Gözaltına alınan Süleyman K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

