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        Bursa'da komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Bursa'da komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Yenidere Mahallesi Burmalı Sokak'ta oturan Süleyman K. (32) ile komşusu olduğu öğrenilen Yetiş Gönültaş (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından Süleyman K, tabancayla Gönültaş'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Gönültaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gönültaş'ın cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


        Gözaltına alınan Süleyman K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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