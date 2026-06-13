Bursa'da "Medya ve Kadın Paneli" düzenlendi

Bursa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, dijital çağda medyanın toplumsal algı üzerindeki etkisi ile kadınların medya ekosistemindeki rolünün ele alındığı "Medya ve Kadın Paneli" düzenlendi.



AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) panelin açılış töreninde, hayatın her alanında medyanın olduğunu söyledi.



Medyanın, düşünceleri etkileyen, bakış açısını şekillendiren ve toplumsal algıyı yönlendiren güçlü bir araç haline geldiğine dikkati çeken Durmaz, "Bu nedenle medyada kadın konusu, yalnızca iletişim alanının değil, aile, toplum ve geleceğimizin de konusudur." dedi.





Durmaz, kadınların eğitim, iş hayatı, bilim, sanat, siyaset ve sosyal yaşamda çok önemli başarılar elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Ancak zaman zaman medyada kadınların bu başarılarının çok farklı yönlerinin ön plana çıkarıldığını görebiliyoruz. Oysa kadın, sadece ekranda görünen bir figür değildir. Kadın, üreten, yöneten, yetiştiren, emek veren ve geleceği şekillendiren güçlü bir aktördür. Medyanın kadınları bu yönleriyle daha fazla görünür kılması gerektiğine inanıyorum."



AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de kadınların her alanda başarı hikayeleri yazmasının çok değerli olduğunu vurguladı.





Medyanın toplumu dönüştürücü gücünün olumlu ve olumsuz yönlerinin bulunduğunu dile getiren Gözgeç, "Bu noktada biz, manipülasyon, şiddet, entrikaların olduğu içerikler değil, toplumdaki bağları güçlendiren, rol modelleri ortaya çıkaran, aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini gösteren, bağımlılıkla mücadelede yol gösteren, okul ve aile ilişkilerini olumlu yönde ortaya koyan ve başarı hikayeleri yazan kadınları rol model olarak ortaya koyan içerikler olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.



İHH Kadın Birimi Başkanı Nazmiye Göltaşı da hayatın her alanında etkisi olumlu ya da olumsuz hissedilen medya ve medyada kadının yerinin panelistler tarafından değerlendirileceğini aktardı.



"Medya, düşünceleri, davranışları, aile yapısını ve hatta gelecek tasavvurunu şekillendiren önemli bir güç ve faktör." diyen Göltaşı, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.



İHH Bursa Şubesi Kadın Birimi Başkanı Hülya Anı da dünyanın dört bir yanında çeşitli sebeplerle temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayan mazlumların yarasına merhem olmak için çalıştıklarını, kadının şefkat ve merhametinin, gönüllüğünün insani yardım çalışmalarında çok önemli olduğunu, bu bilinçle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.





Açılış konuşmalarının ardından panel, "Medyada Kadın Temsili ve Algı Yönetimi" başlıklı oturumla devam etti.

