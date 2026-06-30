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        Bursa'da mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Bursa'da mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.


        Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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