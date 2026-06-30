Bursa'da mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Giriş: 30.06.2026 - 10:09 Güncelleme:
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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