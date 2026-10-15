Bursa'da oğlu tarafından rehin alınan anneyi polis kurtardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesini bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Küplüpınar Mahallesi Okul Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki dairede annesi Hatice Ç. ile yaşayan Hakan Ç, henüz bilinmeyen nedenle annesini bıçakla rehin aldı.

Hatice Ç'nin kendisini bir odaya kilitleyerek ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakan Ç'yi ikna etmek için çalışma yürüten polis ekipleri, sonuç alamayınca bölgeye özel harekat ekipleri çağrıldı.

Ekipler, kapıyı koçbaşıyla kırarak girdikleri dairede Hatice Ç'yi kurtardı. Hakan Ç, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

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Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.