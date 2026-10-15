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        Bursa'da sağanak ve fırtına sahilde hasara yol açtı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sahil şeridinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 00:23 Güncelleme:
        Bursa'da sağanak ve fırtına sahilde hasara yol açtı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sahil şeridinde hasar oluştu.

        Tirilye Mahallesi'nde fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar, kordon boyunu aşarak sahile vurdu. Dalgalar nedeniyle kordon boyunca bulunan parke taşları yerinden sökülerek metrelerce sürüklendi, sahildeki koruma demirleri de yerinden koptu.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle tıkanan mazgallara müdahale ederek suyun tahliyesini sağlamak için çalışma yaptı.

        Bölgede sağanak yağışın etkisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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