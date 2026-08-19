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        Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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