Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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