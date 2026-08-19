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        İnegöl'de jandarmadan orman yangınlarına karşı denetim

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince orman yangını riskine karşı denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:17 Güncelleme:
        İnegöl'de jandarmadan orman yangınlarına karşı denetim

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince orman yangını riskine karşı denetimler gerçekleştirildi.

        İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan yangın riski nedeniyle sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanlarda kontrol ve denetimlerini artırdı.

        Ateş yakmanın yasak olduğu bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde, yangın çıkmasına neden olabilecek durumlar kontrol edildi.

        Ekipler, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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