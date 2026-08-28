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        Bursa'da protez bacağına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

        Bursa'da protez bacağına uyuşturucu gizleyen bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Bursa'da protez bacağına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

        Bursa'da protez bacağına uyuşturucu gizleyen bir şüpheli gözaltına alındı.

        Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir araçta Suriye uyruklu H.A'yı yakaladı.

        Yapılan aramada şüphelinin protez bacağının içine gizlenmiş 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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