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        Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Ortabağlar Mahallesi 4. Kültür Sokak'ta bir kıraathanede Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç. (31) ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya O. ve Sinan Ç. kıraathanenin önünde tabancayla vurularak yaralandı.


        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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