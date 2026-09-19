Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 19.09.2026 - 16:51 Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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