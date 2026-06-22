Bursa'da suda erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde suda erkek cesedi bulundu. Mustafakemalpaşa Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Işık'a (33) ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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