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        Bursa'da suda erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde suda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Bursa'da suda erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde suda erkek cesedi bulundu.

        Mustafakemalpaşa Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Osman Işık'a (33) ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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