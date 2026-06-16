Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı'nda Yasin Erdoğan (21) yönetimindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.