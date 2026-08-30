Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Çatalsöğüt mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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