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        Bursa'da, tırmandığı Atatürk heykelinde mahsur kalan çocuğa, trafik polisleri yardım etti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikteki Atatürk heykeline çıkıp mahsur kalan çocuk polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Bursa'da, tırmandığı Atatürk heykelinde mahsur kalan çocuğa, trafik polisleri yardım etti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikteki Atatürk heykeline çıkıp mahsur kalan çocuk polis ekiplerince kurtarıldı.

        İlçe merkezinde yaklaşık 4 metre yükseklikteki Atatürk heykeline tırmanan çocuk burada mahsur kaldı.

        Çocuğunu bulunduğu yerden indiremeyen anne, bölgede görevli trafik polislerinden yardım istedi.

        Ekipler, kısa sürede çocuğu bulunduğu yerden indirdi.

        Toplanan kalabalık, polis ekiplerine teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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