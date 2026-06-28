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        Bursa'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"'nde pop şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Bursa'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"'nde pop şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.

        FSM Hastane Alanı'nda gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler konser öncesinde alanı doldurdu.

        Şarkıcı Demet Akalın eski ve son albümünden oluşan repertuvarı Bursalı müzikseverler ile paylaştı.

        Zaman zaman alanı dolduran sanatseverlerinde şarkılara eşlik ettiği görüldü.

        Konser sonunda Demet Akalın Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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