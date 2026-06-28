Bursa'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"'nde pop şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.



FSM Hastane Alanı'nda gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler konser öncesinde alanı doldurdu.



Şarkıcı Demet Akalın eski ve son albümünden oluşan repertuvarı Bursalı müzikseverler ile paylaştı.



Zaman zaman alanı dolduran sanatseverlerinde şarkılara eşlik ettiği görüldü.



Konser sonunda Demet Akalın Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

