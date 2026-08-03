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        Bursa'da Ürünlü Deresi'nde ıslah, çevresinde ise yol genişletme çalışması yapılıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Nilüfer ilçesinde bulunan Ürünlü Deresi'nde ıslah çalışmasıyla eş zamanlı olarak yol genişletme ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Bursa'da Ürünlü Deresi'nde ıslah, çevresinde ise yol genişletme çalışması yapılıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Nilüfer ilçesinde bulunan Ürünlü Deresi'nde ıslah çalışmasıyla eş zamanlı olarak yol genişletme ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki Ürünlü Deresi ile çevresinde kapsamlı bir dönüşüm hamlesi yürütülüyor.

        BUSKİ ekipleri, Ürünlü Deresi'nin 550 metrelik bölümünde dere ıslah çalışması gerçekleştirirken, proje kapsamında 9 metre genişliğinde ve 4,70 metre yüksekliğinde çift taraflı taş duvar imalatı yapılacak ve derenin tabanının doğal yapısı korunacak.

        Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da Görükle ile Kayapa arasındaki ulaşımı sağlayan Atlıçayır Bulvarı'nda yol 30 metre genişliğe çıkarılacak.

        Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından dere kenarında gerçekleştirilecek yeşil alan düzenlemeleriyle bölgeye estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

        Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla taşkın riskinin azaltılması, ulaşım güvenliğinin artırılması, çevrenin daha temiz ve düzenli hale getirilmesi ile bölgenin daha sağlıklı, güvenli ve estetik bir yaşam alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 Ağustos Zafer Mahallesi Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, dere ıslah çalışmalarıyla daha ferah bir ortamın olacağını ve kötü kokuların önüne geçileceğini belirterek, "Vatandaşlar için daha rahat bir yaşam alanı olacak. Çalışmalarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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