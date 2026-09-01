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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerin, zanlı S.Ö'nün ikametinde yaptığı aramada, 3 parça halinde toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 55 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen S.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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