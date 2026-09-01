Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen S.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin, zanlı S.Ö'nün ikametinde yaptığı aramada, 3 parça halinde toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 55 bin lira ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı.

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