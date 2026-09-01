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        Bursa'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Bursa'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        N.G. (42) idaresindeki 16 BMG 067 plakalı otomobil, Gemlik-Orhangazi kara yolunda refüjdeki bariyere çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü N.G, yanındaki N.G. (11) ve N.C'yi (30) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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