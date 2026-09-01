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        Gemlik Manastır Sahil Yolu'nda 47 bin metrekarelik alanda dönüşüm başladı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesindeki Manastır Sahil Yolu'nda 47 bin metrekarelik alanda bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Gemlik Manastır Sahil Yolu'nda 47 bin metrekarelik alanda dönüşüm başladı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesindeki Manastır Sahil Yolu'nda 47 bin metrekarelik alanda bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışması başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen projeyle toplam 47 bin metrekarelik proje alanında sahil bandının daha güvenli, dayanıklı ve yeşil bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

        "İklime uyumlu kıyı düzenlemesi" anlayışıyla hazırlanan proje kapsamında, yaklaşık 2 kilometrelik güzergah boyunca yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturulacak. Aynı hatta sıcak asfalt kaplı çift şeritli araç yolu da yapılacak.

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        Toplam 7 bin 200 metrekarelik yeşil alan oluşturulması planlanan projeyle, bölgede iklim koşullarına uyumlu, su ihtiyacı ve bakım maliyeti düşük, uzun ömürlü bitki türleri tercih edilecek.

        Hasar gören ve ömrünü tamamlayan 4 ağacın yerine yenileri dikilirken, sahil bandında toplam 400 yeni ağaç toprakla buluşturulacak.

        Çalı ve yer örtücü bitkilerle sahil boyunca peyzaj düzenlemesi yapılacak.

        Proje kapsamında, Gemlik Körfezi kıyısında yağmur suyu taşkınları ve deniz taşması risklerine karşı da çalışma yürütülecek. Bu kapsamda istinat ve kot yükseltme çalışmaları yapılacak, yağmur suyu drenaj sistemleri güçlendirilecek.

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        Çalışmalarla kıyı güvenliğinin artırılması, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve sahil hattının uzun vadede korunması amaçlanıyor.

        Sahil düzenlemesi kapsamında mevcut 850 metrekarelik basketbol sahası yenilenecek. Bölgede yeni basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanları da oluşturulacak.

        Projenin tamamlanmasıyla Gemlik Manastır Sahil Yolu'nun, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve sosyal donatılarıyla daha nitelikli bir kamusal yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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