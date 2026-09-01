BTSO başkan adayı Matlı, tekstil esnafını ziyaret etti

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkan adayı Özer Matlı, Vişne Ticaret Bölgesi esnafıyla bir araya geldi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Vişne Ticaret Bölgesi'nde esnafla bir araya gelen Özer Matlı, tekstil işletmecileriyle sohbet etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Matlı, bir restoranda basın mensupları ve BTSO komite üyeleriyle yemekte buluştu.

Matlı, burada yaptığı açıklamada, Vişne Ticaret Bölgesi'nin önemine değindi.

Her sektörün sorunlarını bir masada birleştirip, büyük ekosisteminin gücüyle Bursa'nın daha iyi yerlerde olmasını hep beraber sağlayacaklarını belirten Matlı, "Vişne Caddesi'ni gezdik, bu caddede başarı hikayeleri var. Geçmiş hikayeleri 10 sene önceye dayanan arkadaşlarla, 1995 yılından beri burada çalışıp çocuğunu ve geleceğini planlayan arkadaşları da gördük." dedi.

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Matlı, "Fuarlara giden üyelerin kargo hizmetleri, lojistik merkezleri gibi lokasyon maliyetleri en aza getirecek işleri yapmamız lazım. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının bu kaynakları var." diye konuştu.

Bursaspor'un hak ettiği yere geleceğine inandığını belirten Matlı, "İnşallah kulübümüz bu sene hak ettiği yere gelecek. Şehir de markalaşma noktasında kulübün arkasında." ifadesini kullandı.

Programa katılan Bursaspor Başkanı Enes Çelik de Bursaspor'a verdiği katkılardan dolayı Matlı'ya teşekkür etti.

Çelik, Bursaspor'un son durumuna değinerek, şunları kaydetti:

"Artık 7-8 ay sonra Süper Lig'de Bursaspor'un ışığını görebiliyoruz. Sezona da güzel başladık. İnşallah bundan sonra da güzel devam eder. Bursa'nın havasını, suyunu, toprağını seven insanların Bursaspor'un takımını da seveceğini biliyorum. İnşallah hep beraber sene sonu Süper Lig'de görürüz."