Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri BTSO başkan adayı Matlı, tekstil esnafını ziyaret etti

        BTSO başkan adayı Matlı, tekstil esnafını ziyaret etti

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkan adayı Özer Matlı, Vişne Ticaret Bölgesi esnafıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:17 Güncelleme:
        BTSO başkan adayı Matlı, tekstil esnafını ziyaret etti

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkan adayı Özer Matlı, Vişne Ticaret Bölgesi esnafıyla bir araya geldi.

        Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Vişne Ticaret Bölgesi'nde esnafla bir araya gelen Özer Matlı, tekstil işletmecileriyle sohbet etti.

        Esnafın sorunlarını dinleyen Matlı, bir restoranda basın mensupları ve BTSO komite üyeleriyle yemekte buluştu.

        Matlı, burada yaptığı açıklamada, Vişne Ticaret Bölgesi'nin önemine değindi.

        Her sektörün sorunlarını bir masada birleştirip, büyük ekosisteminin gücüyle Bursa'nın daha iyi yerlerde olmasını hep beraber sağlayacaklarını belirten Matlı, "Vişne Caddesi'ni gezdik, bu caddede başarı hikayeleri var. Geçmiş hikayeleri 10 sene önceye dayanan arkadaşlarla, 1995 yılından beri burada çalışıp çocuğunu ve geleceğini planlayan arkadaşları da gördük." dedi.

        REKLAM

        Matlı, "Fuarlara giden üyelerin kargo hizmetleri, lojistik merkezleri gibi lokasyon maliyetleri en aza getirecek işleri yapmamız lazım. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının bu kaynakları var." diye konuştu.

        Bursaspor'un hak ettiği yere geleceğine inandığını belirten Matlı, "İnşallah kulübümüz bu sene hak ettiği yere gelecek. Şehir de markalaşma noktasında kulübün arkasında." ifadesini kullandı.

        Programa katılan Bursaspor Başkanı Enes Çelik de Bursaspor'a verdiği katkılardan dolayı Matlı'ya teşekkür etti.

        Çelik, Bursaspor'un son durumuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Artık 7-8 ay sonra Süper Lig'de Bursaspor'un ışığını görebiliyoruz. Sezona da güzel başladık. İnşallah bundan sonra da güzel devam eder. Bursa'nın havasını, suyunu, toprağını seven insanların Bursaspor'un takımını da seveceğini biliyorum. İnşallah hep beraber sene sonu Süper Lig'de görürüz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        İki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        İki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nilüfer'de üç ayrı mahallede yıkım
        Nilüfer'de üç ayrı mahallede yıkım
        Gemlik Manastır Sahil Yolu'nda 47 bin metrekarelik alanda dönüşüm başladı
        Gemlik Manastır Sahil Yolu'nda 47 bin metrekarelik alanda dönüşüm başladı
        Mestanlı Spor Kulübü, Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak için yola ç...
        Mestanlı Spor Kulübü, Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak için yola ç...
        Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler için hayır çarşısı açıldı
        Bursa'da eğitim gören Filistinli öğrenciler için hayır çarşısı açıldı
        Nilüfer Belediyesi kursiyerleri sertifikalarını aldı
        Nilüfer Belediyesi kursiyerleri sertifikalarını aldı