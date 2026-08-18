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        Bursa'da uzaya uzanan eğitim yolculuğu için geri sayım başladı

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğiyle Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) bünyesinde kurulan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesinde 48 öğrenciyle eğitim öğretime başlamak için hazırlıklar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Bursa'da uzaya uzanan eğitim yolculuğu için geri sayım başladı

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğiyle Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) bünyesinde kurulan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesinde 48 öğrenciyle eğitim öğretime başlamak için hazırlıklar sürüyor.

        BTSO Başkanı İbrahim Burkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzay ve havacılık vizyonuna eğitim, deneyim ve uluslararası işbirlikleriyle katkı sunan GUHEM'in artık, yeni bir döneme girdiğini söyledi.

        Merkezin müze ve deneyim alanının ötesine geçerek güçlü bir akademik yapıya kavuştuğunu belirten Burkay, büyük bir hayal olarak hayata geçirdikleri GUHEM'in bugün hem bir müze hem bir deneyim merkezi hem de akademik bir yuva konumuna geldiğini vurguladı.

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        Burkay, GUHEM'i 2020 yılında hayata geçirdiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

        "GUHEM, bugün kendi alanında Türkiye'deki tek uzay ve havacılık eğitim merkezi. Aynı zamanda dünyada da ilk 5 merkez arasında yer alıyor. Uluslararası uzay ve havacılık merkezleriyle anlaşmalar ve işbirlikleri yürüttüğümüz GUHEM, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu uzay misyonunun en önemli merkezlerinden biri. GUHEM, aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansının en önemli işbirliği kuruluşları arasında."

        Merkezin güçlü bir eğitim altyapısına sahip olduğunu söyleyen Burkay, "GUHEM'i her yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçimiz geziyor. Kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarlarımız dünya çapında çok kıymetli bir altyapı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'mız ile yaptığımız protokolle şimdi bu güçlü yapıyı akademik eğitimle tamamlıyoruz." dedi.

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        - "En büyük hedefimiz yetenek madenciliği yapmak"

        Burkay, Türkiye'nin son 15 yılda sanayi, üretim ve özellikle savunma sanayisinde önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığına dikkati çekerek, bu kazanımların nitelikli insan kaynağıyla daha ileriye taşınacağını ifade etti.

        GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesinin 48 öğrenciyle eğitim öğretim dönemine başlayacağını dile getiren Burkay, şunları kaydetti:

        "Gerçek anlamda bağımsızlığa ulaşmak için sanayide, üretimde ve savunmada güçlü olmanız gerekiyor. Bunun için insan kaynağımızı da geleceğin ihtiyaçlarına göre hazırlamalıyız. Toplumda farklı düşünen, farklı bakan ve araştıran gençlerimizi özel programlarla buluşturmalı, onların yeteneklerini ülkemizi dönüştürecek ve sıçratacak alanlarda değerlendirmeliyiz. Buradaki en büyük hedefimiz yetenek madenciliği yapmak. Farklı düşünen, farklı bakan ve araştıran gençlerimizi erken yaşta keşfederek ülkemizin uzay ve havacılık alanındaki dönüşümüne hazırlayacağız."

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        Hazırlık sınıfının ardından 4 yıl eğitim verilecek okulda öğrencilerin, burs, barınma ve uluslararası gelişim programlarıyla destekleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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